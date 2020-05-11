Побороть коронавирус в Сирии под силу только Башару Асаду. Как сирийскому лидеру удается справляться с пандемией COVID-19 — Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.

Обеспечения безопасности для учащихся

В сотрудничестве с сирийским Минздравом министерство образования САР утвердило план по охране здоровья студентов и учеников школ во время экзаменов.

Как заявила представитель Министерства образования доктор Хаттун аль-Таваши, будут осуществляться меры по дезинфекции учащихся, наблюдателей и администраторов, а также посетителей и делегатов. В каждом экзаменационном зале обеспечат естественную вентиляцию.

Полная дезинфекция

Доктор аль-Таваши заявила, что использование масок будет обязательно только для учеников и студентов, у которых есть симптомы ОРВИ, чтобы инфекция не распространялась. Полная дезинфекция раствором гипохлорита натрия экзаменационных центров будет проводиться ежедневно до начала экзамена и после того, как студенты и сотрудники покинут помещение.

Согласно плану, в каждом экзаменационном центре будет комната для выявления случаев заражения вирусом, оборудованная специальной лабораторией от Министерства здравоохранения САР.

Борьба Асада с пандемией COVID-19

Также во время экзаменов будет организована работа с Минздравом и системой скорой медицинской помощи. Соответственно сформируют специальные медицинские бригады, которые прошли подготовку в центрах работы со случаями заболевания вирусной инфекцией. При выявлении случаев заражения во время экзаменов учащиеся будут немедленно изолированы и доставлены в специальные медицинские центры для дальнейшего подтверждения болезни и ее лечения.

Ситуацию на территории Сирии прокомментировал ФАН полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По мнению военного эксперта, сирийский лидер благополучно справляется с вирусной инфекцией на территории Сирийской Арабской Республики.

«Башар Асад использовал опыт России и сделал все, чтобы обезопасить свое населения от коронавируса, и результаты этого впечатляют. Сирийские власти действовали эффективно, хотя условия далеки от нормальных, так как в стране до сих пор имеются зоны боевых действий», — заявил эксперт.

Асад стоит до конца

Андрей Кошкин считает, что США мешают любому развитию САР и заставляют так же недобросовестно поступать своих союзников в Европе, несмотря на тяжелую ситуацию с пандемией COVID-19. Но, тем не менее, Сирия все равно готова к активному отстаиванию своих позиций.