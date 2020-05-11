Мотоциклист расстрелял из пистолета таксиста в Башкирии

Уфа, 11 мая. Конфликт между мотоциклистом и водителем такси завершился стрельбой в Стерлитамаке. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По имеющейся информации, инцидент произошел на улице Хвойная. Спорная дорожная ситуация стала причиной конфликта между водителем службы такси 1977 года рождения и водителем мотоцикла 1988 года рождения. В ходе словесной перепалки таксист достал отвертку и начал угрожать ею своему оппоненту. Мотоциклист в ответ достал травматический пистолет и предупредил противника, что будет вынужден его применить в случае нападения.

«Водитель такси не принял предупреждение всерьез и начал нападать с отверткой в руках, и водитель мотоцикла начал отстреливаться от нападавшего в область ног. В итоге он совершил 6 выстрелов, 4 из которых попали в таксиста», — рассказали в полиции.

Прекратить конфликт удалось сотрудникам правоохранительных органов. В данный момент полицейские устанавливают подробные причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Петербурге владелец одного из хостелов открыл стрельбу из травматического пистолета по сотруднице собственного заведения, передает НСН.