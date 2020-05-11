Доктор Мясников рассказал о «странностях» в поведении коронавируса

Москва, 11 мая. Российский врач и известный телеведущий Александр Мясников рассказал о «странностях» в поведении коронавирусной инфекции нового типа. Новый пост появился в его Telegram-канале.

По словам Мясникова, некоторые люди находятся в постоянном контакте с носителями вируса, однако при этом остаются «чистыми». Другие же, наоборот, соблюдают режим самоизоляции и придерживаются основных правил гигиены, но все равно заражаются коронавирусом.

«Кто-то слегка покашлял, а кто-то лежит влежку. Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а кто-то умер», — поделился своими мыслями Мясников.

Доктор также обратил внимание своих подписчиков на то, что в географическом плане коронавирус также ведет себя «странно». К примеру, в бывших советских странах уровень заболеваемости значительно ниже, чем в США. Он добавил, что во Флориде живет много пожилых людей, однако эпидемиологическая ситуация там относительно лучше.

«Во Франции северо-восток весь болеет, запад и юг нет. Западная Германия — одна картина, Восточная — другая», — резюмировал телеведущий.

Ранее Александр Мясников посоветовал во время самоизоляции составлять расписание на день и в обязательном порядке следовать ему, чтобы не было стыдно перед окружающими и самим собой. С его точки зрения, расписание поможет сохранить физическую форму и душевное состояние.

Ранее сообщалось, что польские ученые разработали калькулятор вероятности летального исхода в случае заражения коронавирусной инфекцией.