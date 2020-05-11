Чилийские музыканты дают концерты для жителей на карантине. ФАН-ТВ

Музыканты в Сантьяго во время карантина выступают во дворах многоквартирных домов. Группа «Звуки карантина» устраивает небольшие получасовые концерты под окнами чилийцев. Зрители наблюдают за выступлением со своих балконов.

Жители города такие концерты воспринимают с энтузиазмом, в адрес музыкантов звучат аплодисменты и восторженные крики.

«Мы выступаем с короткой программой, в основном для того, чтобы люди не испытывали искушения выходить на улицу и не собирались группами, это одна из наших целей — соблюсти правило о социальном дистанцировании. Итак, мы делаем короткую программу, представляющую собой смесь песен, которые мы знаем и которые уже стали хитами», — говорит музыкант группы.

«Возможно странно говорить такое, но, я думаю, что это самая важная сцена, на которой мне приходилось выступать в своей жизни», — поделился артист.

На сегодняшний день в столичном регионе Сантьяго на карантине находится более четырех миллионов человек. Всего в Чили больше 27 тысяч подтвержденых случаев коронавируса.