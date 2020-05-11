Соловьев назвал «бульканьем» заявление Климкина об отсутствии у РФ права на День Победы

Москва, 11 мая. Относиться серьезно к заявлениям бывшего главы МИД Украины Павла Климкина нельзя, поскольку он не понимает значения слов, которые употребляет. Об этом заявил российский телеведущий Владимир Соловьев, комментируя высказывание экс-министра об отсутствии у России права праздновать День Победы.

«Человек по фамилии Климкин — это скорее такой Клим Чугункин из фильма «Собачье сердце». Шариком Клим Чугункин был симпатичный. А когда это создание что-то пытается еще говорить, это лгущее создание», — сказал Соловьев в комментарии URA.RU.

Телеведущий напомнил, что именно Климкин доказывал в Совбезе ООН, что «злые агенты Кремля» якобы убили журналиста Аркадия Бабченко, смерть которого оказалась инсценировкой.

«Относиться серьезно к бульканью из его рта невозможно по определению», — подытожил Соловьев, говоря об экс-главе МИД Украины.

Напомним, ранее Климкин заявил, что у России якобы нет морального права отмечать День Победы, поскольку в РФ будто бы используют этот праздник, «чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны». Комментируя эти слова, крымский политолог Владимир Джаралла отметил в интервью Федеральному агентству новостей, что бывший украинский министр родился в России, которую теперь всячески старается очернить.