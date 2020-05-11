В Россотрудничестве назвали провокацией статью о «доставке яда» в Прагу дипломатом из РФ

Москва, 11 мая. Публикации чешских СМИ о якобы доставке яда в Прагу российским дипломатом являются «бездоказательной провокацией», заявила глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

По ее мнению, статьи в местных изданиях продолжают историю со сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

«Эта история длится давно. Это, конечно, в чистом виде провокация, реакция на ситуацию со сносом памятника, в дополнение. Есть силы, которые хотят усилить эту отрицательную реакцию, но в Чехии далеко не все такие», — считает Митрофанова.

Ранее чешское сетевое издание Seznam обнародовало беседу своего журналиста с неким, который якобы руководил представительством российского федерального агентства в дипломатическом статусе. СМИ обвинило его в том, что он в начале апреля якобы привез в Прагу смертельный яд рицин, передает Sputnik.

Позже чешские телеканалы заявили, что фигурантом статьи якобы является исполняющий обязанности главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков.

«Наш представитель в Чехии — молодой человек, с чешским языком, который хорошо относится к этой стране и любит ее. Поэтому, конечно, это, в первую очередь, бездоказательная, чистая провокация со стороны чешских властей в логике того, что они делали в последнее время», — подчеркнула руководитель Россотрудничества.

Более того, в ряде изданий сообщалось, что яд якобы предназначался для убийства чешских политиков в качестве мести за снос памятника Коневу. Российский МИД опроверг все обвинения, указав на их бездоказательность, сообщает «Ридус».