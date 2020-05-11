Путин выступит с обращением к россиянам во второй половине дня

Москва, 11 мая. Президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам во второй половине дня, сообщила пресс-служба Кремля.

«Речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны», — говорится в сообщении.

В понедельник у главы государства также пройдет совещание по ситуации с коронавирусом. Как пишет Infox.ru, в частности, российский лидер обсудит вопрос продления режима нерабочих дней после 12 мая.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявлено 221 344 случая заражения инфекцией. Таким образом Россия заняла третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом, уступив Великобритании и Италии. По последним данным, число выздоровевших в РФ возросло до 39 801, от инфекции скончались 2009 человек, написала Deita.ru.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. На сегодняшний день число заразившихся превысило 4 млн человек. За весь период пандемии скончались более 280 тысяч человек, выздоровели более миллиона. В пятерку стран с наибольшим количеством инфицированных вошли США, Испания, Россия, Великобритания и Италия.