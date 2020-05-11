Киркоров показал архивные фото с маленькими внуками Пугачевой

Москва, 11 мая. Популярный российский певец Филипп Киркоров поделился архивными снимками с детьми дочери примадонны Кристины Орбакайте.

Король эстрады поздравил младшего сына Орбакайте с днем рождения — 10 мая Дени исполнилось 22 года.

Киркоров в сторис в Instagram опубликовал два архивным снимка. На одном кадре бывший муж Аллы Пугачевой в обнимку стоит с падчерицей и ее сыном, а на втором — Киркоров держит на руках маленького Дени, а рядом сидит старший сын Орбакайте Никита Пресняков. Примечательно, что старший внук Пугачевой носил длинную челку и, в отличие от младшего брата-блондина, был рыжим.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров прожили в браке более десяти лет. Несмотря на развод в 2005 году, бывшие супруги поддерживают теплые отношения, а также вместе проводят время. Более того, Киркоров довольно часто бывает в подмосковном особняке Пугачевой и ее нового мужа Максима Галкина в деревне Грязь.

В одном из интервью Галкин дал понять, что Киркоров — это что-то «святое» для их большой семьи. К нему телеведущий относится как к родственнику и нисколько не ревнует супругу к королю эстрады.