Сурайкин назвал «информационной диверсией» принижение США роли СССР в победе над нацизмом

Попытки преуменьшить роль СССР в победе над нацизмом являются еще одним элементом информационной войны, которую Соединенные Штаты ведут против нашей страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал заявление Белого дома о том, что именно «Америка и Великобритания 8 мая 1945 года одержали победу над нацистами». При этом ни слова не было сказано про Советский Союз, на территории которого прошли главные сражения великой войны. После всеобщего возмущения бывший военный атташе США в России Питер Звак попытался сгладить это заявление, объяснив, что его автор «главным образом имел знания о Великой Отечественной войне, полученные в странах Западного фронта, поэтому не в полной мере осознавал огромный вклад и жертву СССР в нашу общую победу». По мнению Сурайкина, это оправдание «пропитано ложью».

«Я никогда в это не поверю, — заявил он. — Люди в Белом доме не страдают от недостатка образования, а потому здесь имела место сознательная информационная диверсия. К тому же тактика переписывания истории прослеживается невооруженным взглядом во всей политике Вашингтона».

Политик назвал поведение Соединенных Штатов «возмутительным»: СССР заплатил за свою победу десятками миллионов жизней и понес огромный материальный ущерб, в то время как англичане и американцы несли нагрузку «постольку-поскольку».

«США вообще продавали нам военную технику, причем за чистое золото, — напомнил Сурайкин. — Что же касается Британии, то она еще долго думала насчет того, вторгаться ли ей в Нормандию в 1944 году, в то время как наши солдаты гибли миллионами. Фактически, теперь они просто пытаются присвоить достижения СССР, искажая исторические факты. Мы должны с этим бороться и опровергать любую ложь о войне».

Политик убежден, что решающая роль Советского Союза в победе над Гитлером очевидна для всего мира — по словам эксперта, Красная армия уничтожила бы вермахт даже в том случае, если бы наши союзники не стали открывать второй фронт.