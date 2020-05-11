«Ночные волки» поздравили полковника Павла Мельникова с Днем Победы

Москва, 11 мая. Участники байкерского клуба «Ночные волки» поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны полковника бронетанковых войск Павла Алексеевича Мельникова. Целая делегация мотоциклистов приехала под окна дома, в котором проживает танкист, и поздравила героя с 9 Мая.

Павел Кантемиров встретил мотоциклистов у окна своего дома. Ветеран вместе с другими пожилыми людьми соблюдает режим самоизоляции и не покидает своего дома из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Благодарные потомки обратились к нему с поздравительными словами, к которым присоединились и другие жители многоэтажки, вышедшие на свои балконы, чтобы также выразить благодарность Павлу Мельникова в День Победы. Растроганный танкист поблагодарил всех присутствующих за оказанное внимание.

«Дорогие друзья, этот 75-летний юбилей Победы, наверно, станет для нас самым особенным и незабываемым 9 Мая. Вряд ли видео сможет передать те чувства, которые мы увезли с собой в конце этого дня. Ради этих нескольких минут можно было отдать многое», — говорят участники мотоклуба «Ночные волки».

Павел Алексеевич Мельников родился 15 августа 1922 года в селе Дерябкино Белгородской области. Окончил авто-мотоциклетное, а затем танковое училище. В рядах Красной армии с 1940 года. Воевал в составе 4-го гвардейского танкового Кантемировского корпуса на 1-м Украинском фронте. Служил в должности командира танка Т-34-76 и Т-34-85, а также СУ-85. Участник Курской битвы, освобождения Курской и Белгородской областей. Отличился в боях за города Житомир и Тернополь. Награжден орденом Александра Невского, двумя орденами Красной звезды, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», юбилейными наградами.