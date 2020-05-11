Финансовый эксперт назвал условия усиления рубля

Москва, 11 мая. Усиление рубля может произойти в летний период. Такой прогноз озвучил директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Эксперт считает, что курс рубля будет колебаться в диапазонах 72-74 рубля за доллар и 78,5-81 рубль за евро. Эта ситуация сохранится до того момента, пока цены на нефть не преодолеют отметку 35-36 долларов за баррель.

Что касается золота, то цены на него продолжают сохраняться на стабильно высоком уровне – выше 1690 долларов за унцию, а в ближайшее время они могут вырасти до 1720 долларов. Таким образом, инвесторы замотивированы хранить средства в драгоценном металле.

Кабаков также добавил, что, согласно статистике Центробанка, объемы продажи валюты на текущей неделе сохранятся на прежнем уровне.

По его словам, на устойчивость рубля положительно повлияло соглашение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти и ожидаемое снятие ограничений из-за коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что часть ограничений, введенных в связи с эпидемией пневмонии нового типа, будет сохраняться до появления вакцины от COVID-19. Она также добавила, что после пандемии коронавирусной инфекции для бизнеса будут действовать новые правила, передает «Ридус».