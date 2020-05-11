Польские ученые разработали калькулятор  вероятности умереть от коронавируса

Москва, 11 мая. Польские ученые разработали калькулятор вероятности летального исхода в случае заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Как рассказал представитель Поморского научно-технологического парка Магдолена Малара-Щвитоньская, разработанная программа «учитывает возраст и пол человека, а также и информацию о четырех основных типах хронических заболеваний». В создании этого калькулятора принимали участие не только ученые, но и врачи, и эпидемиологи.

Разработка учитывает множество хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистые, онкологию, повышенное кровяное давление и сахарный диабет.

Главный разработчик калькулятора доктор медицинских наук Петр Бандош заметил, что риск смерти от коронавирусной инфекции нового типа «очень четко зависит от образа жизни и связанных с ним заболеваний, в том числе ожирения, диабета, гипертонии и их осложнений».

«Последние данные показывают, что смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1% случаев со смертельным исходом COVID-19», — пояснил он.

Результаты тестирования калькулятора показывают, что риск умереть в случае заражения коронавирусом для мужчины 30 лет, у которого нет хронических заболеваний, составляет 0,03%, а для женщины — 0,02%. В возрасте же 80 лет риск для мужчины с сахарным диабетом и онкологией составляет 25,86%, а для женщины — 14,03%.

Как ранее сообщило Европейское общество кардиологов (ESC), подверженность мужчин заболеванию коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 обусловлена более высокой концентрацией в их крови ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2), за счет которого в клетку проникают коронавирусы. Эпидемиолог Александр Гинцбург заявил в эфире НСН, что соблюдение режима самоизоляции — единственная защита от распространения инфекции.