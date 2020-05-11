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Сирийская армия восстановила контроль над населенным пунктом Танджара

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Сирийская армия восстановила контроль над населенным пунктом Танджара

Танджара, 11 мая. Населенный пункт Танджара, захваченный накануне, 10 мая, террористами из оперативного штаба «Ва-харид аль-Миминин», снова находится под контролем Сирийской Арабской Армии (САА). Об этом с места событий сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН).

Сирийская армия восстановила контроль над населенным пунктом Танджара

Напомним, днем ранее на военнослужащих САА на южном участке Идлибской зоны деэскалации напали боевики. Два начиненных взрывными устройствами шахид-мобиля пытались прорваться к позициям правительственных войск в районе Танджары. Армии удалось уничтожить их ответным огнем еще на подходе. Однако сразу после этого в бой вступила пехота боевиков. Правительственные силы были вынуждены временно отступить из населенного пункта. 

Вскоре сирийская армия предприняла попытку отбить потерянный ранее поселок. Как передают корреспонденты ФАН с места событий, сегодня, 11 мая, Танджара вновь перешла под контроль САА.

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