Сирийская армия восстановила контроль над населенным пунктом Танджара

Танджара, 11 мая. Населенный пункт Танджара, захваченный накануне, 10 мая, террористами из оперативного штаба «Ва-харид аль-Миминин», снова находится под контролем Сирийской Арабской Армии (САА). Об этом с места событий сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, днем ранее на военнослужащих САА на южном участке Идлибской зоны деэскалации напали боевики. Два начиненных взрывными устройствами шахид-мобиля пытались прорваться к позициям правительственных войск в районе Танджары. Армии удалось уничтожить их ответным огнем еще на подходе. Однако сразу после этого в бой вступила пехота боевиков. Правительственные силы были вынуждены временно отступить из населенного пункта.

Вскоре сирийская армия предприняла попытку отбить потерянный ранее поселок. Как передают корреспонденты ФАН с места событий, сегодня, 11 мая, Танджара вновь перешла под контроль САА.