Неутешительный диагноз Боне от доктора Курпатова обернулся скандалом

Москва, 11 мая. Блогер и телеведущая Виктория Боня устроила публичную перепалку с психотерапевтом Андреем Курпатовым, который поставил ей неутешительный диагноз.

Доктор Курпатов отреагировал на «отчаянную чушь про 5G и распространение коронавируса», которую несет Боня в своих социальных сетях. По мнению 45-летнего специалиста, бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» страдает от «клинической идиотии», и ей срочно нужна помощь специалиста.

Не согласившаяся с диагнозом Боня обрушилась с критикой на врача и устроила скандал в Сети.

«Обращаюсь к недо-доктору (по-другому сказать не могу) Курпатову, который поставил мне диагноз «клиническая идиотия». Если вы не учились, а купили свой диплом, то я чуть позже запишу видео, где расскажу о симптомах клинической идиотии, как она развивается и что у людей, которые страдают таким диагнозом», — сказала 40-летняя светская львица в сторис в Instagram.

Женщина призвала сжигать книги Курпатова, подчеркнув, что подобным специалистам доверять не стоит. Более того, по мнению телеведущей, Курпатов хочет только пропиариться и продать свои книжки, а не помочь людям, как делают настоящие врачи.