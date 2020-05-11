Военный эксперт объяснил, почему ВМФ России превосходит ВМС США

Москва, 11 мая. Военно-морской флот (ВМФ) России уступает ВМС США по количеству кораблей, однако превосходит американцев в качестве судов. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

По словам специалиста, у России есть три морских и две океанских зоны флота.

«Если мы сравним американский флот и наш океанский флот, то российский флот по количественному составу уступает примерно на 25%», — отметил Леонков.

При этом эксперт подчеркнул, что у России есть козырь, например, малые ракетные корабли (МРК), которых, скорее всего, нет ни у одного флота. Эти суда могут охранять берега, а их крылатые ракеты «Калибр» не уступают американским «Томогавкам».

«Есть ракеты, которые могут поражать с корабля наземные цели, есть противокорабельный вариант этих ракет, и есть вариант «ракета-торпеда», — рассказал Леонков о семействе ракет «Калибр».

Кроме того, по словам эксперта, все новые российские суда и подлодки, построенные на предприятиях «Объединенной судостроительной корпорации», оснащены пусковыми установками для гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон». Леонков отметил, что США не рассчитывают в ближайшем будущем обзавестись комплексами, способными остановить эти ракеты.

«Таким образом мы смогли оснастить наш флот неядерным оружием сдерживания, которое позволяет удерживать противника на дальности ближней морской зон», — подытожил военный эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал выполнить все планы развития армии и флота России. Глава государства подчеркнул, что российские Вооруженные силы получат самую современную технику.