Доктор Зайцев назвал симптомы коронавируса, при которых необходима госпитализация

Москва, 11 мая. Лечение коронавируса в домашних условиях допустимо при проявлении легкой симптоматики, в остальных случаях необходимо обратиться к медикам. Об этом рассказал врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.

По его словам, при легком течении болезни госпитализация в стационар необязательна.

«И напротив, если у вас нарастают симптомы одышки, удушья, то для вас стопроцентные показания обратиться за стационарной помощью и за динамическим наблюдением врачей в условиях инфекционного отделения больницы», — пояснил Зайцев.

При домашнем лечении необходимо изолироваться в отдельной комнате, обеспечив себя медикаментами для терапии с первого же дня постановки диагноза. Медик рекомендует оставить больного одного в квартире для исключения вероятности заражения других людей.

«Если вдруг у вас нарастает ощущение одышки и удушья, тянуть не нужно, неизвестно, насколько эти ощущения быстро проявят себя. Нужно вовремя обратиться к врачу, чтобы вас доставили в стационарное отделение и были готовы к инкубации легких посредством аппарата ИВЛ», — отметил доктор.

Как сообщает «Ридус», число жертв ранее неизвестного заболевания во всем мире превысило 280 тысяч человек. Количество случаев заражения инфекцией достигло четырех миллионов.

Эпидемиолог Александр Гинцбург допускает новые вспышки заболевания из-за несоблюдения режима самоизоляции. Больше всего нарушений наблюдается на юге России и в Приморском крае, передает НСН.