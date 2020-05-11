Путин рассказал о том, каким должен быть патриотизм. ФАН-ТВ

Президент России Владимир Путин в интервью журналистам рассказал об исторической памяти, патриотизме и 75-летии Победы.

Российский лидер отметил, что Победа в ВОВ является «триумфом русского народа и всех народов Советского Союза», которая останется в памяти граждан навсегда.

«Это, безусловно, в исторической памяти нашего народа останется навсегда, у меня нет никаких сомнений, потому что все события Великой Отечественной войны и ее окончание победой — это триумф русского народа и всех народов Советского Союза. Россия в составе СССР пострадала больше всего, почти 70% потерь приходится на РСФСР и триумфальная победа, это не может не остаться в народной памяти не на долгие годы, а навсегда. Главное заключается в том, что в тяжелейшие времена испытаний наш народ всегда объединялся вокруг главной идеи — патриотизма, любви к Отечеству. В народе всегда есть и было понимание, или мы победим, или нас не будет», — сказал президент.

Владимир Путин также отметил, что поражение могло бы означать прекращение жизни нескольких этносов. Президент также рассказал о картине художника Тараса Гапоненко «Рабовладельцы», на которой изображен солдат немецкой армии, убирающий в кобуру пистолет, из которого только что застрелил женщину, а возле нее склонился маленький ребенок.

«Это пробивает прямо до слез. И, безусловно, это движение, которое подхвачено миллионами людей в нашей стране, «Бессмертный полк», говорит о том, что не нужно никакой пропаганды для того, чтобы люди сохраняли память о своих героических предках. Далеко не везде люди проходили через такие испытания и есть понимание, что если нам не удается сплотиться, то результат тяжелейший для всего нашего народа, к примеру, как в период раздробленности Руси. Условие для движения вперед — единство», — продолжил Путин.

Путин заявил, что патриотизм в его понимании заключается не только в том, чтобы помнить о прошлом, но и в том, чтобы посвящать себя развитию страны и ее движению вперед.