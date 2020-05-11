Умер экс-губернатор Рязанской области Ковалев

Москва, 11 мая. Скончался бывший губернатор Рязанской области, член Совфеда РФ Олег Ковалев. Об этом в понедельник сообщил его помощник Андрей Глазунов.

Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко подтвердил эту информацию и назвал причину смерти политика.

«Олег Иванович скончался этой ночью от остановки сердца. Он долго боролся с серьезным заболеванием», — сообщил он.

По словам Тимченко, смерть Ковалева никоим образом не связана с коронавирусной инфекцией нового типа.

Олег Ковалев занял пост главы Рязанской области в 2008 году. Его кандидатуру на эту должность предложил президент России Владимир Путин. Спустя четыре года Олег Ковалев был переизбран на второй срок. В 2017 году политик заявил о досрочном сложении полномочий.