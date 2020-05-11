В Кузбассе выявили еще девять случаев коронавируса за сутки

Кемерово, 11 мая. Медики выявили опасную коронавирусную инфекцию еще у девяти жителей Кузбасса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что шесть новых случаев были выявлены в Новокузнецке, в Белово — 2 и в городе Калтан — 1. Также подчеркивается, что общее число выздоровевших пациентов в регионе достигло 70, в том числе восемь человек, которые побороли опасное заболевание и были выписаны из больниц за минувшие сутки, передает «Газета Кемерова».

На сегодняшний день в регионе официально выявлены 183 пациента с коронавирусной инфекцией.

Всего за последние 24 часа в России были выявлены 11656 новых случаев опасной коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Стоит отметить, что за прошедшие сутки более пяти тысяч человек побороли опасное заболевание и были выписаны из больниц, 94 скончались.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке правоохранители провели рейд по выявлению эпидемиологических нарушений, в том числе по соблюдению горожанами социальной дистанции и других ограничительных мер, передает «Дейта».