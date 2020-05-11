Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Мурманской области

Москва, 11 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил развернуть полевой госпиталь для лечения больных с коронавирусом в селе Белокаменка Мурманской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента РФ.

«Обеспечить развертывание в с. Белокаменка Кольского района Мурманской области быстровозводимого полевого госпиталя с необходимым количеством больничных коек для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — говорится в поручении главы государства.

Доложить о выполнении задачи необходимо до 20 мая. Ответственными за выполнение поручения президента назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава МЧС Евгений Зиничев. Также в распоряжении говорится, что развертывание полевого госпиталя в Белокаменке будет профинансировано из федерального бюджета.

По данным на 11 мая, в Белокаменке зарегистрировано 2045 человек с коронавирусом. Здесь находится стройплощадка, поэтому инфекцию подхватило много рабочих. На остальной территории региона зарегистрирован 371 случай. 6 мая оперативный штаб по Мурманской области сообщил, что 156 вахтовиков из Белокаменки уже выздоровели.