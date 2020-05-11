В Подмосковье завершено строительство Главного храма Вооруженных сил России. ФАН-ТВ

В подмосковном парке «Патриот» завершено строительство Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации (Храма Воскресения Христова).

Его возвели меньше, чем за два года, как и планировалось, к 75-летию Великой Победы. Высота храма вместе с крестом составляет 95 метров. Протяженность галереи «Дорога памяти», посвященная героям войны, равна 1 418 метрам в соответствии с количеством дней Великой Отечественной войны.

В церемонии освящения закладного камня приняли участии Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Торжественное открытие ожидается после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.