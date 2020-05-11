Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова случайно показала свою дочь

Москва, 11 мая. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Саша Артемова, которая несколько месяцев назад впервые стала мамой, случайно опубликовала фото своей дочери, хотя даже имя ребенка до сих пор скрывает.

Саша Артемова вышла замуж за Евгения Кузина. Пара познакомилась на телепроекте, их отношения развивались достаточно бурно. Вскоре они решили покинуть шоу и начать жизнь за периметром. В сентябре прошлого года Александра родила малыша. Поклонникам звездной пары известен только пол ребенка, других подробностей семья решила не озвучивать.

Но недавно Саша допустила оплошность и опубликовала снимок своей дочери. Поклонники, желавшие наконец-то воочию увидеть девочку, были в восторге. Судя по всему, Артемова нечаянно совершила ошибку, так как вскоре снимок удалила.

«Боюсь держать на руках. Страшно, потому что думаешь, удобно ли поросеночку моему, ничего ли не прижала. Головку тоже страшно брать. Все такое хрупкое, нежное, ранимое», — писала в социальных сетях Артемова.

Ранее сообщалось, что участница Comedy Club, теле- и радиоведущая Марина Кравец впервые стала мамой. Об этом звезда юмористического шоу сообщила в своем профиле в Instagram. По ее словам, роды начались преждевременно, но закончились успешно