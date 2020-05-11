Сирия, 11 мая. США переправили конвой с техникой из Ирака в Хасаку. Два курдских боевика были застрелены неизвестными на мотоциклах у города Шхиль в Дейр-эз-Зоре. Девочка, получившая ранения при взрыве в городе Аль-Баб в Алеппо, скончалась в больнице, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследуют районы пустыни Бадия аш-Шам на западе Дейр-эз-Зора; обмениваются ударами с террористами в районе административной границы между провинциями Идлиб и Хама.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве двух курдских боевиков вблизи города Шхиль к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: понесли потери в результате междоусобных стычек в районе города Тель-Тамр на севере Хасаки.

Соединенные Штаты: переправили военный конвой из Ирака в Хасаку.

Провинция Алеппо

Поступила уточненная информация о последствиях взрыва заминированного мотоцикла на рынке в городе Аль-Баб, который прогремел накануне. По данным новостного агентства SANA News, число жертв возросло до 20 человек. Кроме того, от полученных травм в больнице скончалась несовершеннолетняя девочка. Напомним, в организации взрыва подозреваются члены курдской группировки «Силы освобождения Африна», которые осуществляют подпольную деятельность в оккупированных союзниками Турции районах.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) произошла вылазка неизвестных боевиков. Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), два радикала на мотоцикле, предположительно из числа террористов «Исламского государства», застрелили двух курдских боевиков на окраине города Шхиль к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Между тем Сирийская арабская армия (САА) и Национальные силы обороны****** (NDF) продолжают обследовать западные территории провинции на предмет выявления так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Twitter-канал (SteeleSyAA) передает, что обыски ведутся в районах пустыни Бадия аш-Шам.

Провинция Хама

Подтвердились поступавшие накануне сообщения об освобождении населенного пункта Танджара. По данным корреспондентов Федерального агентства новостей, на данный момент поселение находится под полным контролем Сирийской арабской армии (САА). Напомним, террористы оперативного штаба «Ва-Харид аль-Муминин» захватили деревню накануне, в очередной раз нарушив действующий на линии разграничения с правительственными войсками режим тишины.

Тем временем в районе административной границы с соседним Идлибом вновь фиксируются перестрелки. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), в ответ на удары со стороны террористов артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по их позициям на подступах к населенным пунктам Кансафра и Кафр-Увейд.

Провинция Хасака

Информагентство SANA News опубликовало подробности о произошедших накануне междоусобных стычках в рядах протурецких боевиков. Стало известно, что вооруженный конфликт между группировками «Дивизия Султан Мурад» и «Дивизия аль-Хамза» к западу от города Тель-Тамр обернулся потерями с обеих сторон. Кроме того, свои дома в близлежащих деревнях Аль-Дадава и Аль-Ариша были вынуждены покинуть многие местные жители. Напомним, столкновения начались ввиду разногласий боевиков в разделении награбленного у населения имущества.

Соединенные Штаты продолжают стягивать силы в контролируемые курдскими бандгруппами районы на юге провинции. Как передает Twitter-канал (HadiBaider), очередной конвой с техникой и материально-техническим обеспечением прибыл на военную базу США вблизи города Аш-Шаддади. Колонна с подкреплениями въехала на территорию Хасаки через погранпереход «Аль-Валид» на границе с Ираком. Таким образом США надеются упрочить контроль над крупнейшими нефтяными месторождениями САР, на которых ведется незаконная добыча и вывоз энергоресурсов.

1 Организация запрещена на территории РФ.