Фергюсон во время лечения в больнице станцевал с капельницей

Москва, 11 мая. Американский боец UFC Тони Фергюсон станцевал со стойкой для капельницы в больнице, куда он был госпитализирован после боя с Джастином Гэтжи за титул временного чемпиона. Видеоролик с танцем Фергюсон опубликовал на своей странице в Instagram.

Американский боец смешанного стиля сопроводил видеозапись подписью: «Когда ты собираешься выписаться из больницы». Фергюсон попал в медицинское учреждение 10 мая после боя со своим соотечественником Джастином Гэтжи за звание временного чемпиона UFC.

Во время боя Фергюсон пропустил множество ударов от своего соперника, судьи объявили технический нокаут в пятом раунде поединка. После боя Фергюсона доставили в больницу, где врачи диагностировали у него перелом орбитальной кости.

Отмечается, что теперь зрители не смогут увидеть долгожданный бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона из-за проигрыша американского спортсмена, передает «Ридус».

Отметим, что спортивный комментатор Василий Уткин назвал президента UFC Дану Уайта человеком года. Уткин считает, что Уайт заслуживает этого титула за организацию турнира UFC 249 во время пандемии коронавируса, передает НСН.