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Путин поручил разработать рекомендации по отмене ограничений из-за коронавируса

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Путин поручил разработать рекомендации по отмене ограничений из-за коронавируса

Москва, 11 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и рабочей группе Госсовета разработать рекомендации по поэтапной отмене ограничений в регионах из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Правительство и рабочая группа Госсовета должны будут подготовить рекомендации к 12 мая.

«Правительству РФ совместно с рабочей группой Государственного совета РФ <…> подготовить, утвердить и довести до сведения органов исполнительной власти субъектов РФ рекомендации по поэтапной отмене в субъектах РФ ограничительных мероприятий», — говорится в поручении президента России.

Кроме того, кабмину и рабочей группе Госсовета будет необходимо определить сроки, критерии, параметры отмены ограничений, а также последовательность действий с учетом региональной специфики.

По последним данным, в России выявлено более 221 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздороветь смогли 39,8 тысячи пациентов, 2009 скончались.

Путин поручил разработать рекомендации по отмене ограничений из-за коронавируса

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Источник: РИА Новости
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