Среди внуков победителей в Великой Отечественной войне, к сожалению, находятся предатели, оскорбляющие память своих предков — они фактически вступают в ряды тех, кого их деды презрительно называли «полицаями». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин подверг сомнению право России проводить парад Победы 9 мая. По словам экс-дипломата, исторический подход Европы и Украины по отношению ко Второй мировой войне основан на принципе «никогда снова», в то время как наша страна якобы использует этот день для того, чтобы демонстрировать свои войска и раскручивать мир на новые войны.

«Господин Климкин никто и звать его никак, — поставил на место украинского политика Джаралла. — В период же своего пребывания на высокой должности он всего лишь исполнял роль говорящей куколки, делая лишь то, что говорили ему другие. Родившийся в России, он теперь всеми силами пытается очернить свою настоящую Родину, делая эпатажные заявления в ее адрес».

Что же касается самого праздника Победы, продолжил политолог, то как бы ни пытался над ним издеваться Киев, жители Украины так же, как и раньше выходят 9 мая и идут большими толпами к памятникам героям войны, до которых еще не добрались украинские власти. По словам эксперта, это лучший ответ тем, кто предал свою память, свою историю и свою страну.

«На протяжении уже довольно долгого времени со стороны Запада происходит своеобразная ревизия памяти, — отметил собеседник ФАН. — Англосаксонские дипломаты проводят в странах Восточной Европы политику дискредитации прошедших исторических событий: придается избыточное значение некоторым второстепенным деталям, а факты передергиваются. Цель всего этого — приуменьшить роль Советского Союза во Второй мировой войне».

Джаралла назвал бредом слова Климкина о том, что «милитаризированное» празднование Дня Победы в России провоцирует новые военные конфликты. По его словам, и у нас, и в странах так называемой «старой Европы» в эту дату прежде всего вспоминают о тех чудовищных потерях, которые человечество понесло в этой войне.