Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом

Москва, 11 мая. Минздрав РФ и Роспотребнадзор должны скорректировать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией после мониторинга эпидемиологической ситуации. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

Согласно поручению национального лидера, ведомства продолжат мониторинг распространения пневмонии нового типа для выявления появляющихся очагов эпидемии. При этом будет необходимо учитывать динамику численности диагностированных, зараженных лиц и госпитализированных больных коронавирусом и внебольничной пневмонией.

«Минздраву России совместно с Роспотребнадзором <…> обеспечить по результатам мониторинга, предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта, принятие оперативных решений по корректировке реализуемых мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в поручении.

Кроме того, Минздрав и Роспотребнадзор скорректируют плановые задания регионам по разворачиванию коечного фонда.

Главы ведомств Михаил Мурашко и Анна Попова должны предоставить доклад по исполнению поручения к 15 мая, а в дальнейшем сообщать о ситуации еженедельно.