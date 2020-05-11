В Калининграде открылся автокинотеатр под открытым небом. ФАН-ТВ

Автокинотеатр под открытым небом «Ночной дозор» спустя четыре года после заморозки возобновил свою работу. Множество людей, счастливые прервать самоизоляцию, посетили пятничный первый сеанс.

«Решил приехать, потому что решил развеяться немного доступными способами. Ходить больше никуда нельзя, а сюда можно, потому что есть социальная дистанция между людьми, потому что каждый сидит в машине», — говорит гость кинотеатра Александр Митрохин.

После покупки билета зрители под управлением регулировщика «занимают места» на машинах, затем настраивают нужную радиоволну и смотрят фильм.

Есть возможность даже заказа еды — официант отреагирует на включенный на 10 секунд сигнал аварийной остановки.

Для посещения туалета обязательно наличие маски. Выходить из машины в иных целях запрещено.