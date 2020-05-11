Путин поручил подготовить план действий по восстановлению экономики России

Москва, 11 мая. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Российский лидер указал на необходимость восстановления занятости и доходов населения. Также в документе говорится, что план должен включать в себя пункты, касающиеся роста экономики и долгосрочных структурных изменений в этой сфере.

Соответствующий план должен быть разработан до 1 июня. Ответственными за его выполнение являются премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.

Напомним, в России продолжает действовать режим самоизоляции в рамках превентивных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, вспышка которой произошла в декабре 2019 года. Также в стране закрыты развлекательные центры, кинотеатры, бары и рестораны, школьники и студенты продолжают обучение в дистанционном режиме, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы.

Граждан страны, малый и средний бизнес поддерживают на фоне ограничительных мер, которые могли привести к финансовым трудностям. В частности, введены кредитные каникулы и налоговые льготы. Семьи получают дополнительные пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет. Путин ранее призвал федеральные и региональные власти сделать все, чтобы россияне чувствовали себя спокойно в условиях пандемии.