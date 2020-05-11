Россия заняла третье место в мире по числу выявленных случаев коронавируса

Москва, 11 мая. Россия поднялась на третью строчку рейтинга стран с самым большим числом выявленных случаев коронавируса. Об этом свидетельствует официальная статистика по разным государствам.

За минувшие сутки в нашей стране выявили 11 656 новых случаев коронавируса. Общее число человек с инфекцией, зарегистрированных за весь период наблюдений в России, составило 221 344. Таким образом, РФ обошла Великобританию, где власти ранее заявили о 219 183 случаях, и Италию, в которой зарегистрировали 219 070 человек с коронавирусом. При этом Великобритания и Италия пока не опубликовали официальные данные за 11 мая, уточняет НСН.

На первом месте по выявленным случаям коронавируса по-прежнему остаются США, где зарегистрировали около 1,4 миллиона заразившихся. Вторую строчку занимает Испания с показателем 224 390 случаев.

Отметим, что в России по-прежнему остается низкой смертность пациентов с коронавирусом — в нашей стране этот показатель составляет менее 1%. Для сравнения, в США смертность пациентов с COVID-19 составляет 5,9%, а в Испании — чуть более 10%.

За минувшие сутки в РФ зарегистрировали 94 летальных исхода, пишет «Ридус». Общее число смертельных случаев за весь период наблюдений составило 2009. Также 39 801 человек с коронавирусом в нашей стране уже выздоровел.