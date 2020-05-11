Террористы ПНС Ливии обстреляли карету скорой помощи

Триполи, 11 мая. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают провоцировать Ливийскую национальную армию (ЛНА) на ответный огонь, срывая режим прекращения огня.

Источники в социальных сетях сообщают об ударах тяжелой артиллерии ПНС по позициям ЛНА на направлении Аль-Халля. Боевики нанесли урон личному составу армии Хафтара, уничтожили два автомобильных модуля РСЗО «Град» и машину с боеприпасами. Кроме того, триполитанские бандформирования продолжают обстреливать гражданское население, используя турецкое вооружение — в сообщении 134-го батальона ЛНА в Facebook говорится об ударе турецкого БПЛА по карете скорой помощи к югу от города Мизда.

Еще один турецкий беспилотник вылетел из авиабазы в Мисурате, а БПЛА над направлением Аль-Машруа был сбит силами Ливийской национальной армии.

ЛНА, в свою очередь, отвечает боевикам триполитанского правительства точечными ударами — так, силы маршала Хафтара нанесли удары по позициям вооруженных формирований и наемников сил ПНС на направлении Айн Зара.

Провокации правительства Файеза Сарраджа не приносят ПНС военных успехов — ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на официального спикера ЛНА, генерал-майора Ахмада Мисмари сообщало о продвижении армии Халифы Хафтара в районах Аль-Азизия и Аль-Хира. Боевикам ПНС пришлось отступить в парк Ан-Наср.