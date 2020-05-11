Террористы ПНС Ливии воруют провода ЛЭП в Триполи, чтобы продать на металлолом

Триполи, 11 мая. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии занялись демонтажем линий электропередач (ЛЭП) в ливийской столице — Триполи. Снятые со столбов медные провода боевики незаконных вооруженных группировок Файеза Сарраджа продают на металлолом. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщила американская журналистка Линдси Снелл.

Кроме того, в своем Twitter-аккаунте Снелл опубликовала видеоролик, на котором в одном из кварталов видны снятые с ЛЭП провода, лежащие на земле. Таким образом, бандитские группировки оставляют без электричества целые районы Триполи, наплевав на трудности, возникшие в связи с этим у местного ливийского населения. Все это делается террористами ПНС ради наживы, что в очередной раз показывает истинное обличие марионеточного триполитанского режима.

Напомним, несмотря на священный для мусульман месяц Рамадан, протурецкие боевики и сирийские джихадисты-наемники ПНС, переправленные в Ливию Анкарой, продолжают совершать нападения на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) и мирное ливийское население. Помимо грабежа и издевательств над жителями оккупированных террористами территорий североафриканского государства члены бандформирований Правительства национального согласия также похищают людей ради получения выкупа.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о краже боевиками ПНС порядка 600 метров электрического кабеля, питавшего цементный завод в городе Злитен, расположенном на востоке от Триполи. Тогда из-за мародеров без электроэнергии остались не менее 25 трансформаторов, подававших электричество для местных ферм и жилых районов данного населенного пункта.