Навальный за год потратил более 60 миллионов рублей на фейковые «расследования» ФБК

Алексей Навальный и его сторонники с радостью тиражируют хвалебные отзывы о работе признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» в 2019 году. Однако стоит напомнить о неучтенных миллионах рублей и колоссальном количестве фейков, которые организация блогера выпускала под видом так называемых «расследований».

Программист и создатель сайта для анализа накруток просмотров на каналах в YouTube Иван Шукшин восхитился работой ФБК после изучения финансового отчета фонда за 2019 год. По его мнению, Навальный и его команда проделали большую работу, потратив при этом лишь чуть более 60 миллионов рублей.

Гордость и предубеждение

Согласно опубликованному «Фондом борьбы с коррупцией» отчету, в прошлом году организация получила в общей сложности 82,3 миллиона рублей в виде так называемых «пожертвований». При этом расходы ФБК составили 63,5 миллиона.

После публикации хвалебного отзыва Шукшина о деятельности ФБК Алексей Навальный и директор фонда Иван Жданов поспешили поделиться этим со своими подписчиками в сети микроблогов Twitter.

Несмотря на мнение очередного «интернетного эксперта», который заявляет о якобы успешной «расследовательской» деятельности команды Навального, стоит обратить внимание на реальный фронт работы ФБК, включающий в себя не только распространение информационных вбросов, но и реализацию мошеннических схем.

Слухами ФБК полнится

Главного «антикоррупционера» страны неоднократно уличали в проведении и публикации фейковых «расследований», основанных на недостоверной и заведомо ложной информации. В качестве примера можно привести «сенсационный видеоролик» о едином дне голосования в России, когда команда Навального пыталась убедить общественность в том, что председатель и члены одной из участковых избирательных комиссий Петербурга якобы «сбегают с мешками бюллетеней в неизвестном направлении». Но опубликованное видео, с большой долей вероятности, было постановочным, и с помощью этого откровенного вброса представители псевдооппозиции рассчитывали обострить ситуацию вокруг выборов.

Кроме того, Федеральное агентство новостей в конце декабря составило список наиболее скандальных фейковых «расследований» Алексея Навального и его «Фонда борьбы с коррупцией» за 2019 год. Среди них оказались вымышленные соратниками блогера истории о «тайной недвижимости» главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, баснословной стоимости домов на участках министра финансов Антона Силуанова и заместителя главы Минобороны Руслана Цаликова в Подмосковье, а также о квартирах и самолете, якобы принадлежащих журналистке Наиле Аскер-заде.

Стоит отметить, что основной целью публикуемых фондом Навального псевдорасследований, как отметил ранее член Совета при президенте по правам человека Шота Горгадзе, является создание в обществе «ощущения некой тоталитарности такого в кавычках кровавого режима». При этом свою неприкрытую антиправительственную деятельность, по его словам, команда блогера осуществляет на деньги, получаемые от западных спонсоров.

Нелегкий путь от донатов до биткоинов

Помимо насыщенной фейковой активности, в ФБК наблюдаются и проблемы финансового характера. В частности, если вновь обратиться к опубликованному фондом отчету по доходам и расходам за прошлый год, к Навальному и его команде возникают определенные вопросы, касающиеся порядка 19 миллионов рублей, которые, как утверждают в ФБК, по-прежнему остаются «на балансе». Но, как ранее сообщал телеканал RT, в настоящее время нельзя с уверенностью сказать, были потрачены эти средства или нет и на какие именно цели.

Также не исключено, что «антикоррупционный» фонд блогера практикует реализацию мошеннической схемы путем регистрации частных коммерческих структур, через которые оппозиционер и его соратники могут выводить деньги за рубеж и уходить от налогов. О возможности совершения «Фондом борьбы с коррупцией» подобного рода махинаций RT рассказали председатель центра правовой помощи «Дело жизни», заслуженный юрист России Иван Соловьев и председатель Московской коллегии адвокатов «АиБ» Глеб Плесовских.

Кроме того, нельзя забывать и дело об отмывании 75 миллионов рублей, которые в виде биткоинов организации Навального якобы «пожертвовал» некий аноним, передав сотрудникам ФБК «таинственную флешку» с данными, позволяющими совершить трансфер. Позже в рамках расследования были заблокированы банковские счета всех членов семьи блогера, но глава ФБК по-прежнему продолжает искать пути для нелегального обогащения и получения финансирования из-за рубежа.

Таким образом, можно заключить, что «Фонд борьбы с коррупцией» под руководством Алексея Навального действительно сделал очень многое на те 63,5 миллиона рублей, которые указаны в отчете организации. Однако все «заслуги» оппозиционера и его команды заключаются исключительно в распространении фейков с целью дестабилизации ситуации в стране и совершении сомнительных финансовых операций под видом сбора «пожертвований».