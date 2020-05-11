ЛНА разгромила боевиков ПНС на нескольких направлениях

Бенгази, 11 мая. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари заявил о продвижении армии фельдмаршала Халифы Хафтара в районах Аль-Азизия и Аль-Хира. Об этом сообщает арабское новостное агентство Afrigate News.

Согласно заявлению Мисмари, ЛНА продвинулась в указанных районах, одержав победу над противником на направлениях Аль-Хадба, Абу Салим, Салах ад-Дин и Айн Зара. Сообщается, что боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии отступили в парк Ан-Наср, откуда чаще всего ведут огонь, прикрываясь спинами мирных жителей.

Официальный спикер ЛНА выразил свое разочарование молчанием со стороны миссии ООН относительно использования боевиками аэропорта «Митига» в качестве военной базы и «пункта приема» иностранных наемников и вооружения. Ахмад Мисмари отметил, что боевики «Братьев-мусульман» (деятельность террористической организации запрещена в РФ) пытаются «найти точку опоры» в Тунисе неподалеку от границы с Ливией.

«Мы являемся свидетелями подозрительных маневров, происходящих на территории Туниса, а турецкие и катарские самолеты все чаще приземляются в регионе Джерба на юге Туниса», — заявил Мисмари.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека (SOHR) сообщало о прибытии новой партии сирийских наемников в Триполи.

В Турции, оказывающей непосредственную военную поддержку триполитанскому правительству, заявили о готовности атаковать позиции Ливийской национальной армии в случае, если турецкие «дипломатические миссии» в Ливии будут подвергнуты опасности — фактически, турецкий МИД таким образом снабдил ПНС большим «козырем», который боевики могут использовать для устранения противника, используя провокации.

Вместе с этим Турция обвиняет ЛНА в нападениях на боевиков ПНС Ливии во время священного мусульманского месяца Рамадан, пытаясь выставить армию Хафтара агрессором. В то же время триполитанское правительство отказывается от соблюдения перемирия, инициированного ЛНА, и продолжает провокации.