Кедми рассказал, когда на самом деле началась Вторая мировая война

Москва, 11 мая. Вторая мировая война фактически началась в первой половине 1930-х годов, когда Япония развязала боевые действия в Азии. Об этом заявил военно-политический эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

Он отметил, что Вторую мировую войну вряд ли можно было избежать, поскольку гитлеровская Германия стремилась к достижению целей, которые были досягаемы только военным путем. Кроме того, Великобритания и остальные европейские страны рассматривали назревавший конфликт как возможность покончить с СССР.

По словам эксперта, Япония также преследовала слишком амбициозные цели, а война воспринималась в качестве способа их достижения. С другой стороны, США противились развитию Японии и предпринимали действия, чтобы его ограничить, толкая тем самым Токио к открытому конфликту.

«Начала Второй мировой Войны не определили. Если учитывать Войну с Японией, то с 1931 года, вторжения Японии в Манджурию, или с 1937 года начала войны Японии с Китаем», — считает Кедми.

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