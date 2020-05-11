Дочь борющейся с раком Заворотнюк заявила, что «скоро все закончится»

Москва, 11 мая. Дочь звезды популярного российского сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна поделилась своим мнением касательно пандемии коронавирусной инфекции в мире.

В stories в соцсети Instagram девушка высказала свое мнение по поводу ограничительных мер в рамках борьбы с распространением инфекции в Москве. Анна Заворотнюк обратилась к своим подписчикам с вопросом, когда, с их точки зрения, закончится самоизоляция в столице.

Дочь артистки убеждена, что совсем скоро пандемия закончится, и все смогут вернуться к нормальной жизни. Она напомнила, что в Москве режим самоизоляции продлили до конца мая и поинтересовалась у фолловеров их мнением касательного того, продлят ли его на июнь.

«Я надеюсь, что у вас прекрасное настроение, положительный настрой. Потому что я уверена, что совсем скоро это уже все закончится, и мы сможем вернуться к нашей прежней жизни, обрести нашу свободу вновь, и все будет очень хорошо», — сказала Анна.

Девушка часто делится своими рассуждениями с подписчиками в своем профиле в соцсети Instagram. Последняя публикация обеспокоила фанатов. Анна опубликовала новую фотографию и призвала подписчиков быть избирательнее, анализировать свой выбор, а также окружать себя значимыми людьми, событиями и вещами. Фанатов обеспокоило психическое и эмоциональное здоровье дочери Анастасии Заворотнюк.

Напомним, слухи о болезни актрисы появились в Сети летом 2019 года. Сообщалось, что Анастасия Заворотнюк перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга в одной из московских частных клиник. Туда ее приняли после безуспешного лечения в Польше, пишет НСН. В настоящее время актриса проходит курс реабилитации. Ранее сообщалось, что муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Петр Чернышев забрал ее из больницы домой.