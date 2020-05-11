В России выявили 11 656 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 11 мая. В России выявили 11 656 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, за весь период наблюдений зарегистрировали 221 344 человека с инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Новые случаи были зарегистрированы в 84 регионах РФ. В оперштабе отметили, что 46,5% из числа этих людей с коронавирусом не имели клинических проявлений болезни.

Больше всего новых случаев за прошедшие сутки, как и в предыдущие дни, зафиксировали в Москве — здесь число людей с коронавирусом увеличилось на 6169. Вторую и третью строчки заняли Московская область (1079 новых случаев) и Санкт-Петербург (307). Кроме того, в первую пятерку попали Нижегородская (291) и Смоленская (164) области. В первой десятке по новым случаям оказались Дагестан (119), Свердловская (108) и Калужская (98) области, Краснодарский край (98), а также Рязанская область (96).

В оперативном штабе сообщили, что за сутки в России скончались 94 пациента с коронавирусом, за весь период наблюдений зарегистрировано 2009 летальных исходов. Кроме того, за сутки 5495 человек с коронавирусом полностью выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся увеличилось до 39 801.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что Россия могла выйти на плато по коронавирусу, пишет Infox.ru. В ВОЗ отметили, что темпы прироста новых случаев в нашей стране стабилизировались. При этом Вуйнович предупредила о риске увеличения смертности от COVID-19, передает НСН.