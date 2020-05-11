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Кадони предложил Бузовой завести общего ребенка

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Кадони предложил Бузовой завести общего ребенка

Москва, 11 мая. Ведущий телевизионного шоу «Дом 2» Влад Кадони сделал российской певице Ольге Бузовой необычное предложение.

Кадони во время эфира шоу «Бородина против Бузовой» заявил, что им с Ольгой нужно завести ребенка. Такой сценарий возможен, если никто из них к 40 годам не сможет создать семьи.

«У Черкасова есть ребенок, у Бородиной и Орловой тоже. У нас есть два слабых звена в коллективе. Это, Оля, мы с тобой. Поэтому есть к тебе предложение. Если ничего не срастается, мы объединяемся и меняем эту статистику», — сказал 33-летний Влад Кадони. 

Он также выразил уверенность в том, что у них с Ольгой Бузовой появится прекрасный ребенок, который впитает от родителей все самое лучшее. Кадони не упустил шанса съязвить и заметил, что малыш будет, действительно, счастливым, но главное, чтобы ему от Ольги досталась красота, а от него — ум.

«Мои мозги, твоя красота — это идеальная история. Главное, не наоборот! Иначе это будет несчастный человек», — иронично заявил телеведущий.

Кадони предложил Бузовой завести общего ребенка

Бузова предложение своего коллеги не восприняла серьезно и напомнила о том, что состоит в отношениях с блогером Давидом Манукяном. По словам певицы, она уверена в чувствах своего возлюбленного и надеется, что проживет с ним до конца жизни.

«Я к тебе очень хорошо отношусь, но у меня есть в «нычке» гены. У меня есть мужик», — ответила 34-летняя певица.

Еще в марте Влад Кадони намеревался жениться на Ксении Шаповал, которая не так давно покинула проект. Телеведущий совсем недавно расстался со своей уже бывшей девушкой и почти сразу принялся флиртовать с участницей проекта прямо перед камерами. Однако, судя по всему, пара рассталась.

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