В СК назвали вероятную причину пожара в хосписе в Красногорске

Москва, 11 мая. Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске, в котором погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи назначили проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз.

Пожар в хосписе произошел в ночь на 11 мая. Жертвами происшествия стали девять человек в возрасте от 66 до 90 лет, еще девять госпитализированы с травмами. Пожарные полностью ликвидировали огонь в 01.09 по московскому времени.

По предварительным данным, пожар начался с возгорания личных вещей одного из пациентов. Местные власти сообщили, что хоспис не был зарегистрирован в здании, где случился инцидент.