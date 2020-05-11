Переболевший тяжелым COVID-19 врач описал первые симптомы коронавируса

Элиста, 11 мая. Первыми признаками коронавирусной инфекции являются исчезновение обоняния и вкуса. Об этом рассказал дерматовенеролог из Калмыкии Чингис Унгарлинов, который перенес COVID-19 в тяжелой форме.

Врач сообщил, что заразился коронавирусом, когда работал начальником обсерватора, в котором заболела медсестра. Унгарлинов начал внимательно следить за своим самочувствием, поскольку общался с инфицированной во время отдыха после дежурств. Обоняние и вкус пропали у дерматовенеролога на пятый день после того, как стало известно о заражении медсестры.

«Я брал шампунь и не чувствовал, как он пахнет, совершенно не ощущал запаха хлеба, масла, вообще любой еды. Вкусовых ощущений тоже не было. Я не различал даже острого и сладкого, а это явный симптом «короны», — поделился врач в беседе с «Российской газетой».

С появлением первых признаков Унгарлинов самоизолировался и сдал мазок в обсерваторе, тест подтвердил наличие коронавирусной инфекции. На тот момент у врача не было ни насморка, ни кашля, при этом первый же рентген показал одностороннюю очаговую пневмонию. Затем у медика начала стремительно расти температура и развилась третья стадия поражения легких, когда затронуто 45% легочной ткани. Неделю Унгарлинов находился в критическом состоянии с температурой 39,9, которая ничем не сбивалась.

«Все тело ломило, кости болели. Ощущение такое, будто изнутри всего выворачивали. Дышал я с помощью специальных аппаратов насыщения кислородом», — рассказал врач.

С начала болезни прошел месяц, но Унгарлинов все еще пребывает в больнице. Тесты на коронавирус уже дают отрицательный результат, однако врач по-прежнему долечивает пневмонию.

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