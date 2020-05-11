Число заболевших коронавирусом снова начало расти в Ухани

Москва, 11 мая. Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань снова начало расти. Об этом говорится в сообщении комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Там за минувшие сутки было зафиксировано пять новых подтвержденных случаев заражения COVID-19. Уточняется, что все инфицированные были бессимптомными носителями, но их случаи переквалифицировали в подтвержденные.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. Ученые и медики выяснили, что источником заболевания стал новый вид коронавирусной инфекции. Вирус стремительно распространился за пределы Китая и приобрел масштабы мировой эпидемии.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Китайские власти на территории своей страны ввели жесткие ограничения. В течение последнего времени сообщений о заболевших в Ухани не было, однако вчера появились данные, что один человек заразился коронавирусной инфекцией, пациент находится в тяжелом состоянии.

Некоторые эксперты считают, что в КНР могли скрывать реальные масштабы вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, чтобы запастись необходимыми для борьбы с заболеванием товарами медицинского назначения. Граждане США и несколько американских компаний даже решили подать в суд на Китай в связи с распространением заболевания. Они считают, что что китайские власти сделали недостаточного для того, чтобы предотвратить распространение инфекции.