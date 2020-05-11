Годовалый ребенок оказался в числе новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области

Тамбов, 11 мая. Врачи выявили за сутки 91 новый случай коронавирусной инфекции в Тамбовской области. Среди новых пациентов оказался годовалый мальчик и еще девять детей. Об этом сообщили в администрации региона.

В сообщении отмечается, что все новые пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

«36 мужчин, 45 женщин, 10 детей (девочки 7, 8, 14, 16, 17 лет, мальчики 1, 3, 3, 13, 15 лет). Возраст взрослых — от 22 до 90 лет. Пятеро прибыли из других регионов», — говорится в сообщении.

С начала пандемии в регионе выявлены 1403 случая опасной инфекции, 294 человека успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений. В данный момент под наблюдением врачей в больницах находятся 377 человек, еще 2436 пребывают на карантине на дому под медицинским наблюдением.

Ранее начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев заявлял, что жители Приморского края являются одними из самых злостных нарушителей ограничительных мер в стране, передает «Дейта».