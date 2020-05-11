Сингапурские ученые отказались от своих прогнозов о сроках окончания пандемии

Сингапур, 11 мая. Ученые Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) признали недействительными свои прогнозы о сроках окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте университета.

«Предыдущие прогнозы больше не действительны, потому что реальные сценарии быстро меняются», — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что проблема пандемии очень сложна, а ситуация развивается слишком динамично. Также эксперты подчеркнули, что вся представленная на сайте информация публиковалась для исследовательских и образовательных целей. По словам сотрудников университета, к любым прогнозам нужно относиться с осторожностью, поскольку эти предсказания носят неопределенный характер.

«Чрезмерный оптимизм, основанный на некоторых предсказаниях, опасен, потому что он может ослабить нашу дисциплину и контроль и вызвать распространение вируса и инфекции», — пояснили исследователи.

Ранее на сайте сингапурского университета публиковались графики со сроками окончания эпидемии коронавируса. Эксперты изучили данные по 131 стране, пишет «Ридус». Прогнозы составлялись на основе математической модели, которая учитывала динамику по восприимчивым к заболеванию, заразившимся и выздоровевшим. Если говорить о России, сначала сингапурские ученые прогнозировали, что эпидемия в нашей стране завершится 20 июля. В последующих прогнозах, которые постоянно менялись, назывались даты 17 августа, 24 августа и 8 сентября, напоминает НСН.