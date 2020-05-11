При пожаре в хосписе Красногорска погибли 10 человек. События дня. ФАН-ТВ

МВД назвало регионы, нарушающие изоляцию В МВД назвали регионы, лидирующие по числу нарушений режима всеобщей самоизоляции. Самыми неусидчивыми оказались жители Приморского края и российского юга. Как заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка Юрий Валяев, в пропорции соотношения количества составленных протоколов к числу жителей сейчас лидируют Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан. В Москве тем временем зафиксировано свыше 13 тысяч нарушений, столица также остается лидером по числу выявленных случаев новой инфекции COVID-19.

При пожаре в Красногорске погибли 10 человек Страшный пожар в частном хосписе Красногорска унес жизни 10 человек. ЧП произошло ночью, к приезду спасателей горел второй этаж. На момент возгорания в помещении находились 37 человек, восемь из них смогли покинуть здание самостоятельно, остальным выжившим помощь оказали специалисты МЧС. Заведение носило название «Второй дом» и, по заявлению местных властей, значилось как частная собственность, не имея разрешения на деятельность такого рода. Власти будут разбираться в ситуации.

Авиакомпании будут строго проверять адреса россиян Проверка фактического адреса проживания россиян, вылетающих на родину из-за рубежа, станет более строгой. Об этом сообщает Минкомсвязи. Контроль ляжет на плечи авиакомпаний. Перед выдачей посадочного талона у пассажиров должны сверить документы, подтверждающие адрес. Можно будет предъявить оригиналы или фотографии прописки, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы. А также расписки родственников о том, что они готовы принять возвращающегося гражданина на карантин.