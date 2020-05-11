Американцы начали подавать иски в суд на Китай из-за коронавируса

Вашингтон, 11 мая. Граждане США и несколько американских компаний решили подать в суд на Китай в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Как сообщает Associated Press, в общей сложности к настоящему дню было подано девять судебных исков. В них утверждается, что китайские власти сделали недостаточного для того, чтобы предотвратить распространение инфекции, а именно пытались скрыть то, что происходило в городе Ухань. Напомним, именно там в конце прошлого года была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции нового типа.

По информации агентства, восемь исков представляют собой потенциальные групповые иски, их могут объединить тысячи людей и организаций. Людям и предприятиям, которые решили подать в суд, предстоит важная задача, а именно обойти ограничение в законодательстве Соединенных Штатов, согласно которому иностранные правительства не могут быть привлечены к ответственности на территории страны. В список исключений включены ситуации, когда коммерческая деятельность затрагивает США, а также имеют место быть неправомерные действия внутри Соединенных Штатов или намеренное пренебрежение иностранной организацией своим иммунитетом.

По утверждению адвокатов, которые подали иски, они могут доказать наличие подобных исключений. AP приводит в пример слова адвокатов Мэтью Мур и Джереми Альтерс. Они предъявляют иск Коммунистической партии Китая как к отдельной от правительства организации.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке коронавирусной инфекции во всем мире. Вирус к настоящему моменту распространился по всему миру. Наиболее пострадали от него США, Франция, Италия и ряд других европейских государств. Президент США Дональд Трамп, как сообщалось ранее, опасается неудачи на предстоящих выборах президента из-за новой вспышки коронавируса. Лидер Белого дома пытается понять причины быстрого падения своего рейтинга. До вспышки COVID-19 Трамп имел высокие шансы на переизбрание, но пандемия негативным образом повлияла на предвыборные расклады.