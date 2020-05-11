The Wall Street Journal рассказал об огромных долгах Илона Маска

Нью-Йорк, 11 мая. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск живет за счет кредитов, используя при этом акции своих корпораций в качестве залога. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным журналистов, общая стоимость принадлежащих Маску активов составляет 39 миллиардов долларов. При этом американский предприниматель и изобретатель уже задолжал банкам свыше 500 миллионов долларов. Сам Маск утверждает, что не нуждается в деньгах, однако в прошлом году бизнесмен заложил почти 50% своих акций Tesla, общая стоимость которых тогда составляла около 15 миллиардов долларов.

Примечательно, что в 2019 году Маск стал ответчиком по иску о клевете. Тогда британский дайвер Вернон Ансворт требовал с предпринимателя 75 тысяч долларов. Адвокат Маска заявлял, что состояние его клиента сосредоточено в акциях, поэтому бизнесмену не хватает личных финансов для выплаты компенсации.

Как пишет The Wall Street Journal, сейчас Илон Маск владеет 20% акций Tesla. Общая стоимость ценных бумаг составляет около 28 миллиардов долларов, однако продать их бизнесмен не может, так как иначе потеряет контроль над компанией.

Если акции Tesla упадут в цене, банки могут потребовать у Маска досрочно вернуть долги или погасить разницу в стоимости. Журналисты считают такое развитие событий маловероятным, поскольку с января текущего года акции Tesla подорожали на 96%.

Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заподозрил Илона Маска в работе на русскую разведку. На такие мысли Ионина навели русскоязычные посты главы Tesla в Twitter.