Еврокомиссия выделит около 16 млн евро на «улучшение мнения» о ЕС в соседних странах

Москва, 11 мая. Около 16 миллионов евро будет выделено на улучшение мнения о странах Евросоюза. Об этом говорится в опубликованном Еврокомиссией тендере.

Эти средства будут направлены ЕК на информационные кампании, цель которых заключается в том, чтобы улучшить общественное мнение о государствах — участниках программы «Европейская политика соседства». С соответствующим документом ознакомился RT.

«Общая цель данной программы — повышение осведомлённости и углубление представления общественности о ЕС и его политике, а также улучшение общественного мнения в отношении ЕС на территории стран-соседей посредством специально разработанных стратегических мер в области коммуникации», — указано в документе.

Планируется, что большая часть выделенной суммы, а именно 10,8 миллиона евро (общая сумма 15,8 миллиона евро), будет направлена на реализацию программы в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Молдавии и на Украине. Оставшиеся деньги пойдут на работу в Сирии, Ливии, Египте и других республиках, которые граничат с Евросоюзом на юге.

В ЕК подчеркивают, что европейские физические и юридические лица, международные организации могут стать исполнителями, задача которых заключается в том, чтобы проводить комплексные информационные мероприятия в Интернете, в том числе в соцсетях. Также в тендере говорится о возможности начать развивать объединение под названием «Послы европейской молодежи». В частности, речь идет о проведении ежегодных интервью и опросов. Это, как поясняется в документе, необходимо, чтобы отслеживать мнение населения по различным актуальным вопросам.