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Россияне стали реже покупать сладости на самоизоляции

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Россияне стали реже покупать сладости на самоизоляции

Москва, 11 мая. Россияне стали реже покупать сладости во время режима самоизоляции. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией «Такском».

Как сообщили аналитики, в минувшем апреле, по сравнению со вторым весенним месяцем прошлого года, спрос на шоколадки упал на 26%. Кроме того, россияне стали покупать на 38% меньше пирожных, а спрос на вафли сократился на 11%. Что касается конфет, то в апреле их купили на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, однако по сравнению с мартом 2020 года спрос упал на 40%, передает RT.

В «Такскоме» сообщили, что в апреле снизились продажи не только сладостей, но и сухариков (падение 24%), макарон (17%) и хлеба (15%). При этом россияне стали на 8% чаще покупать семечки, сообщает НСН. Также аналитики рассказали. что спрос на чипсы остался на уровне прошлого года.

Примечательно, что на фоне падения спроса на сладости в России на 25% выросли продажи дрожжей, ванилина, желатина, муки, разрыхлителя и других товаров для выпечки. Ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, диетолог Ольга Григорьян объяснила такую тенденцию попыткой людей найти себе занятие во время самоизоляции.

«Зачем идти и покупать сухарики, когда есть время дома что-то сделать? Это будет дешевле, вкуснее, полезнее. Человек чем-то займется, это определенная разрядка в стрессовой ситуации», — сказала она.

Ранее диетолог Вера Шарошкина рассказала, как можно укрепить иммунитет на самоизоляции. Она рекомендовала обеспечить полноценный сон и физическую нагрузку, а также отказаться от сладостей и выпечки.

Россияне стали реже покупать сладости на самоизоляции

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Источник: RT
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