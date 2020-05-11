Москва, 11 мая. Актер Юрий Стоянов похвастался своей солидной пенсией. По его словам, благодаря званию Народного артиста, он получает от государства 60 тыс. рублей.

Артист отмечает, что несмотря на режим самоизоляции, он продолжает активно работать. Стоянов говорит, что для артиста праздник — быть всегда востребованным.

Полтора месяца назад он запустил в социальных сетях мини-сериал «Стоянов в изоляции». Актер рассказывает, как проводит время на карантине вместе со своими родственниками. Стоянов проводит время на даче вместе с супругой и дочкой, которая в этом году заканчивает школу. Он уже успел выпустить 39 «дней».

«Снимает на телефон психотерапевтические ролики с моим участием жена, и голос за кадром тоже ее», — отмечает Юрий Стоянов.

По словам актера, идея снять мини-сериал пришла к нему, когда он обнаружил на чердаке мешок с париками, которые использовались во время съемок его скетч-шоу «Городок». Стоянов снимает свой новый сериал в доме, в бане и на приусадебном участке. Артист говорит, что у него нет цели монетизировать свой проект, он занимается им исключительно ради «душевного и профессионального выживания».

Ранее советская и российская актриса театра и кино Валентина Титова призналась, что вынуждена жить бедно и экономно. Звезда фильма «Большая перемена» довольствуется 10 тыс. рублями в месяц. По словам Титовой, тратится она лишь на стиральные порошки, хлорку и крахмал.