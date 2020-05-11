Украинские силовики обстреляли территорию ЛНР из миномета

Луганск, 11 мая. Украинские силовики обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) 10 мая. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«За 10 мая 2020 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел», — говорится в сообщении.

В ЛНР уточнили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) вели огонь по направлению Орехово — Березовское из 120-миллиметрового миномета. Украинские силовики открыли огонь в 18.15, обстрел продолжался 12 минут. Информация о пострадавших среди мирного населения и о разрушениях на данный момент уточняется.

Отметим, что 9 мая украинские силовики четыре раза нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР. Под обстрел попали районы поселков городского типа Донецкий и Фрунзе, поселка Голубовское и села Желобок.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после того, как в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новым властям, и в регионе образовались две республики — ЛНР и ДНР. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на международных площадках в рамках встреч в Минске и саммитов «нормандской четверки». Несмотря на достигнутые соглашения о прекращении огня, в ЛНР и ДНР регулярно фиксируют обстрелы со стороны ВСУ.